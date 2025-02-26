Güney Afrika’dan Google’a algoritma yaptırımı

Güney Afrika Rekabet Komisyonu, Google’a rekabeti aykırı uygulamalarından dolayı ceza verdi. Komisyon, ABD merkezli şirketin yerel medyayı zarara uğrattığını vurguladı.

Milliyet’ten İsmail Şahin’in haberine göre, Medya ve Dijital Platformlar Pazarı Soruşturması (MDPMI) raporunu hazırlamak 16 aydır soruşturma yürüten komisyon, Google’ın yerel haber kuruluşlarına yıllık 300 ila 500 milyon rand (Yaklaşık 16 milyon ila 27 milyon dolar) ödemesi tavsiyesinde bulundu. Bu ödemenin de 3 ila 5 yıl boyunca devam edeceğini vurguladı.

Google’ın algoritma değişikliği sayesinde Güney Afrika’da haber içeriklerinden 800 ila 900 milyon rand (yaklaşık 43 ila 49 milyon dolar) gelir elde ettiğine dikkat çeken komisyon, arama motoru devinin bu kazancı elde ederken Güney Afrika medyasına 8 ila 11 milyon dolar gelir kaybına neden olduğunu ifade etti.

Ancak komisyonun raporu nihai değil. İlgili tarafların, nihai raporun 4-5 ay içinde yayınlanmasından önce görüşlerini sunmaları için 6 haftalık süreleri bulunuyor.

DİĞER ŞİRKETLERE DE UYARI

Komisyon, Google’ın yanı sıra X, YouTube, TikTok ve Meta gibi diğer teknoloji şirketlerine de yerel haberleri öncelikten çıkarma uygulamasını durdurma talimatı verdi.

MDPMI Başkanı James Hodge, aksi taktirde yerel medyayı desteklemek amacıyla kazançlarından yüzde 5-10 oranında vergi alınması yönünde baskı yapabileceğini belirtti. Hodge ayrıca Google’ın arama algoritmalarını Güney Afrika haber medyasını destekleyecek ve yabancı platformlara yönelik önyargıyı azaltacak şekilde ayarlaması gerektiğini açıkladı.

TÜRKİYE’DE DE ELEŞTİRİLİYOR

Google’a dünyanın pek çok yerinde benzer gerekçelerle dava açıldı. Şirket son dönemde Türkiye’de de eleştirilerin odağında.

Aralarında BirGün’ünde olduğu bağımsız medya kurumları, Google’ın şeffaf olmayan ve hangi kriterlere göre oluşturulduğu anlaşılmayan algoritması nedeniyle ciddi trafik kayıpları yaşıyor.

Google’dan konuya ilişkin bir açıklama yapılmazken kurum temsilcileri, bağımsız mecralara uygulanan ve halkın haber alma hakkına darbe vuran bu örtülü sansürün kaldırılmasını talep ediyor.