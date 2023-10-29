Güney Afrikalılar, 2023 Dünya Rugby şampiyonluğunu coşkuyla kutladı

Güney Afrikalılar, milli takımlarının 2023 Rugby Dünya Kupası'nı kazanmasını coşkuyla kutladı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2023 Rugby Dünya Kupası'nın finalinde Güney Afrika Cumhuriyeti, Yeni Zellanda'yı 12-11'lik skorla mağlup ederek dünya kupasının sahibi oldu.

Rugby erkek milli takımının Dünya Kupası şampiyonluğunu kutlamak için ülke genelinde on binlerce Güney Afrikalı sokakları doldurdu.

Kupa finalini izlemek üzere Paris'te bulunan Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, yaptığı açıklamada, Güney Afrika milli takımının şampiyonluk zaferini tebrik ederek, "'Birlikte daha güçlüyüz' sloganı, ülkemizin, kıtamızın ve dünyanın her yerindeki Springbok destekçileri için hayata geçen bir inançtır" ifadelerini kullandı.

"Springbok" lakaplı Güney Afrika Milli Takımı, 2023 Rugby Dünya Kupası'nda dördüncü kez ipi göğüslemiş oldu.

Güney Afrika milli takımı daha önce 1997, 2007 ve 2019 yıllarında kupanın sahibi olmuştu.