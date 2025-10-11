Güney Amerika açıklarında 7.8 şiddetinde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, Güney Amerika'nın güney ucu ile Antarktika arasında bulunan Drake Geçidi'nde dün gece saatlerinde 7.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu verilerine göre deprem yüzeye çok yakın bir noktada, yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi.

İlk belirlemelere göre can veya mal kaybına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Şili'de yetkililer, depremin hemen ardından tsunami uyarısında bulundu. Şili hükümeti, kıyı bölgelerindeki potansiyel tehlikeye karşı vatandaşlardan plajları derhal boşaltarak güvenli ve yüksek bölgelere geçmelerini talep etti.

Depremin şiddetli ve sığ olması nedeniyle bölgede büyük dalgaların oluşabileceği endişesi yaşanıyor.