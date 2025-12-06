Güney Asya'da sel felaketi: Can kaybı bin 500'ü aştı

Asya kıtasında şiddetli yağmurların geçen haftadan bu yana yol açtığı sel ve heyelanlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 500'ü geçti.

Geçen haftadan bu yana şiddetli yağışların etkisi altındaki Güney Asya ülkelerinde sel ve heyelanlar, can kayıplarına neden olmaya devam ediyor.

Afetlerin neden olduğu en ağır kayıp, 837 kişinin hayatını kaybettiği Endonezya'da yaşandı.

Seller nedeniyle "olağanüstü hal" ilan edilen Sri Lanka'da 479 kişi yaşamını yitirdi.

Birçok köyün çamur ve enkaz altında kaldığı bu iki ülkede 800'den fazla kişinin kaybolduğu belirtildi.

Binlerce kişinin de afetlerden etkilenen bölgelerde ciddi seviyelerde gıda ve temiz su kıtlığıyla yüzleştiği kaydedildi.

Endonezya'daki çevre aktivistleri, ormanlık alanlarının yıllar içinde kaybedilmesinin, aşırı yağışlara karşı doğal savunma mekanizmalarını yok ettiğini vurgulayarak hükümete ormansızlaşmaya karşı adım atma çağrısı yaptı.

Daha önce Tayland'da 185 ve Malezya'da 3 kişi olarak duyurulan ölüm vakaları haricinde can kayıpları bildirilmedi.