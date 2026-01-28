Güney Avrupa’da zamansız bir yolculuk: İberya Seyahat Rehberi

Okan Okumuş, Habitus Kitap etiketiyle yayınlanan "İberya Seyahat Rehberi" adlı kitabında okuyucularını İber Yarımadası’nın cazibesi ile Akdeniz’in sihri ve kültürel mozaiğinin yansımalarına götürüyor.

Fransız tarihçi Fernand Braudel'in Akdeniz’i çok eski bir yol kavşağı olarak betimlediğine dikkat çeken "İberya Seyahat Rehberi"nin yazarı Okan Okumuş, "Asırlardır insanlarla birlikte fikirler, dinler, yaşama sanatları Akdeniz'e koşmuş, tarihin altını üstüne getirip onu zenginleştirmiştir. 'Anılarımızda uyumlu bir imge' diye andığı Akdeniz’in üzerindeki o ışıltılı, başka hiçbir yerde görülmeyen pırıl pırıl gökleri ve ışıl ışıl yıldızlı geceleri anlatır Braudel, Akdenizlilerin zeytin, üzüm ve buğday üzerine kurulu yaşama sanatından bahseder" diyor.

Braudel'in betimlemelerinin kitabına ilham verdiğini belirten Okumuş neden Akdeniz'e yöneldiğini ise şu sözlerle dile getiriyor:

"Zeytin ağaçları. Şarap. Mehtabın altında ışıldayan bir balıkçı kayığı. Begonviller. Ağaçlıklı küçük bir plaza’da oturmuş, keyifle şarabını içen insanlardan yayılan şen kahkahalar… Evet, kültürü giderek daha fazla homojenleşen, yerel halkla iletişimin zor olduğu Kuzey Avrupa’yı bir yana bırakıp, antik medeniyetlerin fısıltılarının tarihî kasabaların meydanlarında yankılandığı, köklü geleneklerin tutkuyla kutlandığı Akdeniz’i yazdım."

BÜYÜLEYİCİ MEKÂNLARA KONUK OLUYORUZ

Kitabın sayfaları arasında gezerken konuk olacağımız mekânlar:

Portekiz’de José Saramago’nun kılavuzluğunda dar Lizbon sokaklarında dolaşırken Fado şarkılarının büyüleyici melodilerini duyacak, mantar meşesi ormanları ve pırnal meşeleriyle bezeli Alentejo’da sakin kırsal manzaraların huzuruyla dolacak, bağ evlerinde şarap tadımlarına konuk olacağız. Porto’da meşhur Porto şarabını içerken Riberia’nın büyüleyen manzarasını izleyeceğiz. Lord Byron’ın ”ihtişamlı Eden Bahçesi” diye andığı Sintra, Avrupa’nın en güzel Ortaçağ kasabalarından Óbidos ve Amarante, enfes Buçaco Ormanı ve Portekiz’in Beşiği Guimarães’i gezdikten sonra İberya’dan uzaklaşıp okyanusa yelken açacağız. Volkanik toprakların yemyeşil vadilere hayat verdiği ülkenin cennet adalarından “Atlantik’in Yüzen Bahçesi” Madeira’da defne ormanlarının içinde yelkovan kuşlarının peşine takılacak, zamanla patikalara dönüşen tarihî sulama kanalı ağı levada’larda yürüyeceğiz. Avrupa’nın saklı mücevherleri Azorlar’da aktif yanardağların, ateş ağaçları ve mavi ortancaların manzarasında Sete Cidades ve Lagoa do Fogo krater gölleri gibi doğanın başyapıtlarını keşfedeceğiz. İspanya’da tapas turlarına çıkacak, Bask Bölgesi’nde Akdeniz mutfağının kokularını birlikte içimize çekecek, Madrid ve Toledo’da asırlık mabetlerin duvarlarına kazınmış hikâyelerine dalacak, Kazancakis’in dediği gibi birlikte Goya’nın ruhunu arayacağız. Avrupa’nın en heyecan verici kentlerinden Barcelona’da çağının çok ötesindeki Gaudí’nin eserlerine yoğunlaşacak, George Orwell’in ayak izlerini takip edeceğiz. Geçmişin sorunsuz bir şekilde günümüzle iç içe geçtiği Endülüs’te Flamenko’nun ateşli ritimlerini dinleyecek, bölgenin ihtişamlı tarihsel mirasının nişaneleri Elhamra ve Mezquita’yı gezecek, Sevilla’da begonvillerle süslenmiş evlerin manzaralarıyla portakal çiçeği kokularını içimize çekecek, şehrin incisi Alkazar’ın bahçelerinde dolaşacağız. Eski patikaları ve kutsal anıtlarıyla Santiago de Compostela’yı, muhteşem mimarisi ve canlı festivalleriyle Valencia’yı ve Mallorca’nın gizli koylarını keşfedip Aragon Krallığı’nın eski başkenti Zaragoza’da meşhur El Pilar Festivali’ne konuk olacağız.