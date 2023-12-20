Güney Ege ve Akdeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Güney Ege ve Akdeniz için fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahmine göre, Akdeniz'de rüzgar yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 6 ila 8, yer yer 9 kuvvetinde esecek. Kuvvetli fırtına, cuma günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

Güney Ege'de ise yarın ilk saatlerde güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek rüzgar, öğle saatlerinden sonra etkisini yitirecek.