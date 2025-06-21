Güney Ege’de fırtına uyarısı

Ege Denizi’nin güneyinde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına şeklinde esmesi beklenirken, meteoroloji fırtına konusunda uyarılarda bulundu.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan paylaşımda "Güney Ege’nin kuzeyinde rüzgarın, yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamaların olma ihtimali de bulunmaktadır" ifadeleri yer aldı.