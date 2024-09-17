Güney Kafkasya’da barış arayışları

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Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Güney Kafkasya'da barışın sağlanmasına ve sürdürülmesine ilişkin görüştü. Paşinyan, temaslarda bulunmak üzere gittiği Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Kobakhidze tarafından resmi törenle karşılandı. Ortak toplantıda konuşan Kobakhidze, ülkesinin toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklediği için Paşinyan'a teşekkür etti.

Kobakhidze, Gürcistan olarak Güney Kafkasya'da barış sürecini desteklemeye devam ettiklerini söyleyerek, Azerbaycan ve Ermenistan arasında devam eden müzakereleri de önemsediklerini aktardı. Kobakhidze, “Bölgede barış ve istikrarın sağlanmasında üzerimize düşen rolü elimizden geldiğince üstlenmeye hazırız” dedi.

Basın toplantısında konuşan Paşinyan da Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden müzakereler sonucu iki ülke arasında sınır belirleme ve diğer konularda belli ilerlemelerin kaydedildiğini ifade etti. Paşinyan, “İki yıl süren müzakereler sonucunda Ermenistan ve Azerbaycan arasında barış ve devletler arası ilişkilerin sağlanması yönündeki anlaşmasının yüzde 80'i üzerinde anlaşmayı başardık” dedi.