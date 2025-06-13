Güney Kıbrıs ile İsrail arasında uçak seferleri durduruldu

Güney Kıbrıs ile İsrail arasındaki uçak seferlerinin durdurulduğu belirtildi.

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Güney Kıbrıs ile İsrail arasındaki ticari uçuşların tamamı geçici olarak durduruldu.

SigmaLive internet sitesinin haberinde, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından birçok ülkeden İsrail'e yapılan uçak seferlerinin Güney Kıbrıs'ın Baf ve Larnaka havalimanlarına yönlendirildiği ifade edildi.

Haberde, İsrail'e gitmekten son dakika vazgeçen 20 yolcu uçağı Güney Kıbrıs'a iniş yaparken, yolcuların ülkedeki çeşitli oteller ve tesislerde misafir edildiği belirtildi.

İsrail'den tahliye yapılacak

Öte yandan, Güney Kıbrıs Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'de bulunan 3. ülke vatandaşlarının Güney Kıbrıs aracılığıyla kabulü ve geri dönüşü için "ESTIA" adlı Özel Ulusal Planının yürürlüğe girdiğini belirtti.