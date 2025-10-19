Güney Kıbrıs Lideri Hristodulidis'ten tebrik mesajı ve müzakere çağrısı

Güney Kıbrıs Lideri Nikos Hristodulidis, Kuzey Kıbrıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman'ı tebrik etti.

KKTC Yüksek Seçim Kurulu, resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanlığı seçimini CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın kazandığını açıkladı.



X hesabından yaptığı paylaşımda Hristodulidis, açıklamasında şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres'in açıkladığı taahhüt çerçevesinde, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik esaslı müzakerelerin Crans Montana'da kesintiye uğradığı noktadan itibaren yeniden başlatılmasına yönelik çabalara katkıda bulunmaya hazır olduğumu, güçlü siyasi irademi ve kararlılığımı yineliyorum.

Bu doğrultuda, Genel Sekreter tarafından duyurulan önümüzdeki gayrı resmi genişletilmiş toplantı, sürecin yeniden başlatılması için önemli bir fırsat teşkil etmektedir.

Kıbrıs sorununun çözümü Birleşmiş Milletler kararları, Güvenlik Konseyi kararları ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin üyesi olduğu ve olmaya devam edeceği Avrupa Birliği'nin ilke ve değerleri temelinde olmalıdır."