Güney Kıbrıs'ta İngiltere üssüne İHA saldırısı: Okullar tatil edildi

Güney Kıbrıs'ta Eğitim Bakanlığı, insansız hava aracı (İHA) düşen İngiltere'ye ait hava üssü yakınlarındaki köylerde okulların tatil edildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Akrotiri Üssü'nün (Ağrotur) çevresinde bulunan Limasol kentine bağlı bazı köy ve kasabalarda önleyici tedbir alınarak okullar geçici olarak tatil edildi.

Haberlerde Limasol'a bağlı Trahoni ve Episkopi’deki ortaöğretim okullarını ile Ağrotur, Asomatos, Trahoni ve Episkopi'deki ilkokulların ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacağı, bugün okullara ulaşan öğrencilerin de evlerine gönderileceği belirtildi.

ÜSLERİN ÇEVRESİNE POLİS KONUŞLANDIRILDI

Yerel basın, gece Güney Kıbrıs'taki İngiltere'ye ait üs Akrotiri'ye İHA'nın düşmesi sonucu yaşanan gelişmelerin ardından çevrede çok sayıda polis konuşlandırıldığı bilgisini aktardı.

Saldırının ardından üs çevresinde bulunan sivillerin tahliye edilerek, Milli Muhafız Ordusu'nun eğitim kampındaki tesislere yerleştirildi.

Bölgeden sivillerin tahliyelerinin bugünde devam edeceği bildirildi.

Baısın, saldırının ardından Milli Muhafız Ordusu'nun teyakkuzda olduğuna dikkati çekerek, güvenlik önlemlerinin arttırıldığını kaydetti.