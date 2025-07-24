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Güney Kıbrıs'taki orman yangınında bir kişi yaşamını yitirdi

Güney Kıbrıs'ın Limasol bölgesinde çıkan orman yangınında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Dünya
  • 24.07.2025 00:01
  • Giriş: 24.07.2025 00:01
  • Güncelleme: 24.07.2025 00:03
Kaynak: İHA
Güney Kıbrıs'taki orman yangınında bir kişi yaşamını yitirdi
FOTOĞRAF: İHA

Güney Kıbrıs'ta devam eden orman yangınlarında kötü haber geldi. Limasol bölgesinde devam eden orman yangınında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yerel polis departmanından yapılan açıklamada, ilk bilgilere göre ölen kişinin Platres-Limasol yolunda bir aracın içinde mahsur kaldığını belirtirken, polis ekiplerinin incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gittiği aktarıldı.

1 KİŞİ DE AĞIR YARALANMIŞTI

Yetkililer, alevlerin yerleşim yerlerine sıçradığı Limasol ve Baf bölgelerindeki orman yangınlarında birçok köyün tahliye edildiğini ve yangınlarda 1 kişinin de ağır yaralandığını belirtmişti. GKRY Adalet Bakanı Marios Hartsiotis ise Malia, Omodos, Kilani, Vasa Kilaniou, Potamiou ve Arsos köylerinde tahliye çalışmalarının sürdüğünü, Vouni köyünün de yangından etkilendiğini açıklamıştı.

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