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Güney Kıbrıs’taki üsse ABD konuşlanacak

Dünya
  • 30.07.2024 06:00
  • Giriş: 30.07.2024 06:00
  • Güncelleme: 30.07.2024 08:22
Güney Kıbrıs’taki üsse ABD konuşlanacak
Fotoğraf: AA

Dış Haberler

Güney Kıbrıs Savunma Bakanı Vasilis Palmas’ın yapım aşamasında olduğunu açıkladığı helikopter üssüne, ABD ordusunun "Chinook" tipi helikopterlerinin konuşlandırılacağı iddia edildi.

Ülke medyası Larnaka kenti yakınlarında inşa aşamasındaki üssün ABD ile imzalanan "Stratejik İşbirliği" anlaşması kapsamında Pentagon tarafından kullanılacağını ileri sürdü. Haberlerde, halen envanterinde 6 kadar askeri helikopteri bulunan Güney Kıbrıs’ın bir helikopter üssüne ihtiyacı olmadığı kaydedildi.

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