Güney Kıbrıs’taki üsse ABD konuşlanacak

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Güney Kıbrıs Savunma Bakanı Vasilis Palmas’ın yapım aşamasında olduğunu açıkladığı helikopter üssüne, ABD ordusunun "Chinook" tipi helikopterlerinin konuşlandırılacağı iddia edildi.

Ülke medyası Larnaka kenti yakınlarında inşa aşamasındaki üssün ABD ile imzalanan "Stratejik İşbirliği" anlaşması kapsamında Pentagon tarafından kullanılacağını ileri sürdü. Haberlerde, halen envanterinde 6 kadar askeri helikopteri bulunan Güney Kıbrıs’ın bir helikopter üssüne ihtiyacı olmadığı kaydedildi.