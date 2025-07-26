Güney Kore, ABD ile tarife anlaşması hazırlığında

Güney Kore, 1 Ağustos’ta yürürlüğe girmesi beklenen ABD tarifeleri öncesinde, iki taraf için de kabul edilebilir bir ticaret paketi hazırlayacağını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, gelecek hafta yapılması planlanan bakan düzeyindeki görüşmeler öncesi paketin hazır hale getirileceği belirtildi.

GEMİ İNŞASI ÖN PLANDA

Reuters’ın haberine göre, ticaret paketi kapsamında, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick’in özel ilgi gösterdiği gemi inşası sektörü de yer alacak. Lutnick, bu konuyu Güney Kore Sanayi Bakanı Kim Jung-kwan ile Cuma günü yaptığı görüşmede gündeme getirdi. Bu toplantı, perşembe günü yapılan ve iki tarafın 1 Ağustos'a kadar anlaşmaya varma taahhüdünü yinelediği görüşmenin devamı niteliğindeydi.

JAPONYA ANLAŞMASI ÖLÇÜT ALINIYOR

Yüzde 25’lik tarifeyle karşı karşıya kalan Güney Kore, Washington’la Japonya’nın imzaladığı ve tarifeleri yüzde 15’e indiren anlaşmadan daha kötü olmayan bir düzenlemeye ulaşmaya çalışıyor. Bu kapsamda, Ulusal Güvenlik Danışmanı Wi Sung-lac ve Ticaret Bakanı Yeo Han-koo, üst düzey temaslar için ABD’ye gitti.

TARIM VE DİJİTAL HİZMETLERDE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Güney Koreli yetkililer, ABD ile yapılan görüşmelerde tarım ve dijital hizmet sektörlerindeki tarife dışı engellerin gündemde olduğunu, ancak döviz konusunun olağan istişareler dışında masada yer almadığını ifade etti. Gelecek hafta Güney Kore Maliye Bakanı Koo Yun-cheol ve Dışişleri Bakanı Cho Hyun’un, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.