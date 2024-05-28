Güney Kore, ABD ve Japonya, Kuzey Kore'nin uydu fırlatma girişimini kınadı

Güney Kore, ABD ve Japonya, Kuzey Kore'nin uydu fırlatma girişiminin Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına aykırı olduğunu belirterek, durumu kınadı.

Yonhap'ın haberinde, Güney Kore Dışişleri Bakanlığının açıklamasına yer verildi.

Açıklamaya göre, Bakanlığın Kuzey Kore'nin Nükleer İşlerinden Sorumlu Genel Direktörü Lee Jun-il, ABD'li mevkidaşı Jung Pak ve Japon mevkidaşı Yukiya Hamamoto ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Kuzey Kore'nin uyarılara rağmen "askeri keşif uydusu" fırlatması kınandı.

Taraflar, Kuzey Kore'nin bu faaliyetinin BM kararlarına aykırı olduğunu belirterek, bu gibi faaliyetlerin bölgesel güvenlik ve barışı tehlikeye attığını vurguladı.

Görüşmede, Kuzey Kore'ye karşı işbirliği içinde olmaya devam edileceğinin altı çizildi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı dün, Kuzey Kore'nin, kuzeybatısındaki Tongchang-ri bölgesinden yerel saatle 22.44'te "uydu roketi" fırlattığını açıklamıştı.