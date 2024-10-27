Güney Kore, ABD ve Japonya, Kuzey Kore-Rusya yakınlaşmasını görüştü

Güney Kore, ABD ve Japonya, Kuzey Kore ile Rusya arasında derinleşen ikili ilişkiler ve askeri işbirliği karşısında Çin'in yapıcı rol oynamasını bekliyor.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Ulusal Güvenlik Direktörü Shin Won-sik, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Japonya Ulusal Güvenlik Danışmanı Takeo Akiba bir araya geldi.

Görüşmede, Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker gönderdiğine ilişkin haberleri ele alan taraflar, Çin'in, Kuzey Kore ve Rusya yakınlaşması karşısında yapıcı bir rol oynamasını umduklarını dile getirdi.

Shin, Çin'in de Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker konuşlanmasından rahatsızlık duyduğunu varsaydıklarını söyledi.