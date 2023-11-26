Güney Kore, ABD ve Japonya ortak deniz tatbikatı düzenledi

Güney Kore, ABD ve Japonya, Kore Yarımadası'nın güneyinde ortak deniz tatbikatı yaptı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, ABD ve Japonya ile ortak deniz tatbikatı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, ülkenin güneyindeki Jeju Adası yakınlarındaki tatbikatta, ABD'nin hafta içinde Güney Kore'ye gönderdiği USS Carl Vinson uçak gemisinin de yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, tatbikatın Kuzey Kore'nin artan nükleer ve füze tehdidine karşı üç ülkenin ortak kabiliyetlerini ve ortak savunmasını güçlendirmek amacıyla yapıldığı ifade edildi.

Güney Kore Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Denizcilik Operasyonları Merkezi Direktörü Tuğamiral Kim Ji-hoon 21 Kasım'da, USS Carl Vinson uçak gemisinin, Busan kentindeki askeri üsse yanaştığını duyurmuştu.