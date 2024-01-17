Güney Kore, ABD ve Japonya ortak deniz tatbikatı düzenledi

Güney Kore, ABD ve Japonya, Kore Yarımadası'nın güneyinde ortak deniz tatbikatı yaptı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Jeju Adası yakınlarında, ABD ve Japonya ile düzenlenen ortak deniz tatbikatında, ABD'ye ait USS Carl Vinson uçak gemisi dahil, üç ülkeye ait 9 savaş gemisinin yer aldığı kaydedildi.

Katılan ülkelerin, "Kuzey Kore'nin nükleer, füze ve deniz tehditlerine karşı caydırıcılığını ve karşılık verme kabiliyetini güçlendirmeyi" hedeflediğinin aktarıldığı açıklamada, tatbikatın 15 Ocak'ta başlayıp yerel saatle bugün sona erdiği belirtildi.