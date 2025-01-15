Güney Kore, ABD ve Japonya ortak hava tatbikatı düzenledi

Güney Kore, ABD ve Japonya, Kuzey Kore'nin füze fırlatış denemelerinin ardından ortak hava savunma tatbikatı yaptı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD ve Japonya ile düzenlenen ortak hava tatbikatında, B-1B bombardıman uçaklarının yanı sıra F-15K ve F-2 savaş uçaklarının da yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, tatbikatın, Pyongyang'ın füze denemeleri de dahil çeşitli nükleer ve füze tehditlerine karşı ortak yeteneklerin geliştirilmesi amacıyla düzenlendiği belirtilerek, "Güney Kore, ABD ve Japonya, Kuzey Kore'nin tehditlerini ortaklaşa bir şekilde caydırmak ve bunlara karşılık vermek için işbirliğini güçlendirecek, yakın işbirliğine dayalı üçlü tatbikatları sürekli olarak genişletecektir" ifadesi kullanıldı.

Güney Kore, dün, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) istikametinde birden fazla kısa menzilli balistik füze fırlattığını bildirmişti.

Kuzey Kore'nin 6 Ocak'ta da Doğu Denizi yönünde hipersonik olduğu değerlendirilen füze fırlattığı bildirilmiş, Kuzey Kore ise yeni bir tip orta menzilli hipersonik balistik füzeyi test ettiğini duyurarak denemenin başarıyla tamamlandığını ifade etmişti.