Güney Kore acil bir durumda İsrail ve Lübnan'daki vatandaşlarını tahliye edecek

Güney Kore hükümeti, İsrail ve Lübnan'da yaşayan vatandaşlarını acil bir durumda tahliye etmeyi planlıyor.

Seul merkezli Yonhap ajansının haberine göre Güney Kore Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Kim Hong-kyun, açıklamasında, hükümetin, İsrail ile Hizbullah'ın çatışmasını yakından izlediğini ifade etti.

Kim, "Acil bir durumda vatandaşlarımızı tahliye planımız var. Durum kötüleşirse, havaalanı kapatmaları veya diğer kesintiler meydana gelebilir. Vatandaşlarımıza ticari uçuşlar hala mevcutken ayrılmalarını şiddetle tavsiye ediyoruz" dedi.

Yonhap ajansına göre İsrail'de 480, Lübnan'da 140 Güney Kore vatandaşı bulunuyor.