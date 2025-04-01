Güney Kore Anayasa Mahkemesi, Yoon hakkındaki kararı 4 Nisan'da açıklayacak

Güney Kore Anayasa Mahkemesi, Yoon Suk Yeol'un görevine dönüp dönmeyeceğine ilişkin kararını 4 Nisan'da açıklayacak.

Güney Kore Anayasa Mahkemesi, sıkıyönetim ilanının ardından tutuklanan ve devlet başkanlığı görevinden geçici olarak uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol'un görevine dönüp dönmeyeceğine ilişkin kararını 4 Nisan'da vereceğini bildirdi. Kararın açıklandığı sırada halkın katılımına ve canlı yayınlara izin verileceği belirtildi.

Seul Polis Teşkilatı, başkentte Anayasa Mahkemesi yakınlarındaki yolların kapatılacağını ve trafik kontrolü için bölgede 810 personel görevlendirileceğini duyurdu.