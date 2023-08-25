Güney Kore, çiftlik deniz ürünlerine yönelik radyasyon testlerini sıkılaştıracak

Güney Kore, Japonya'nın Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nden radyoaktif atık suyu boşaltmaya başlamasının ardından toplumun endişelerini hafifletmek amacıyla çiftliklerde yetiştirilen deniz ürünlerine yönelik radyasyon testlerini artıracak.

Yonhap'ın haberine göre Okyanus ve Balıkçılık Bakan Yardımcısı Park Sung-hoon, Fukuşima'dan radyoaktif suyun tahliyesi nedeniyle yaşanan endişelere ilişkin açıklama yaptı.

Fukuşima'dan salınan radyoaktif atık suya dair düzenlenen basın toplantısında konuşan Park, "Hükümet, özel kuruluşları harekete geçirerek sevkiyat öncesi çiftlik deniz ürünleri üzerindeki testleri önemli ölçüde artıracak" ifadelerini kullandı.

Park, hükümetin 2011'den bu yana çiftliklerde yetiştirilen deniz ürünleri üzerinde radyasyon testleri yürüttüğünü ve bu gıdaların güvenliğini sağlamak için gelecek hafta testleri yoğunlaştıracağını kaydetti.