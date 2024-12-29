Güney Kore'de 181 kişiyi taşıyan uçak kontrolden çıktı: En az 75 ölü!

Güney Kore'nin Muan şehrinde 181 kişiyi taşıyan yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada 75 kişinin hayatını kaybetti.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Jeju Air havayolu şirketine ait uçak, başkent Seul'ün 288 kilometre güneybatısındaki Muan şehrindeki Musan Uluslararası Havalimanı'na inişte kaza yaptı.

Emniyet ve itfaiye yetkilileri, iniş sırasında kontrolünü kaybederek pistten çıkan uçağın havalimanını çevreleyen çite çarptığını, kazada ilk belirlemelere göre 47 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

179 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR

İtfaiye ekiplerinin, kazada kuyruk bölümü koparak yanan uçağa müdahale ederek yangını söndürdüğü, uçaktan şu ana kadar 2 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

Uçaktaki 1 yolcu ve 1 mürettebat kurtarılırken kalan 179 kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

175 yolcu ve 6 mürettebatı taşıyan uçağın Bangkok-Muan seferini yaptığı, 2 Tayland vatandaşı dışındaki yolcuların Güney Kore vatandaşı olduğu kaydedildi.

Arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken, kazanın sebebi soruşturuluyor.