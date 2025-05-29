Güney Kore'de 4 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü

Güney Kore'nin güneydoğusundaki Pohang kentinde 4 kişinin bulunduğu donanma devriye uçağı, dağlık alana düştü.

Yonhap'ın haberine göre; askeri devriye uçağı, yerel saatle 13.50 sularında yere çakıldı. Olayın ardından bölge halkı, Pohang kentindeki dağlık alandan dumanların yükseldiği ihbarında bulundu. Yetkililer, düşen uçakta hayatını kaybeden ikisi subay, ikisi astsubay 4 askerin cesetlerine ulaşıldığını bilgisini paylaştı.

Askeri yetkililer, Lockheed P-3CK Orion tipi askeri devriye uçağının düşüş sebebinin henüz bilinmediğini ve kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Savunma Bakanlığı da henüz kazanın nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

Olay, son dönemde Güney Kore ordusunun güvenlik protokolleriyle ilgili tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.