Güney Kore'de arızalanan hız treninde yolcular 55 metre yükseklikte mahsur kaldı

Güney Kore'nin Gyeongju kentinde bir lunaparkta, hız treninin arızalanması sonucu 22 kişi bir süre 55 metre yükseklikte mahsur kaldı.

Yonhap'ın haberine göre, Gyeongju'daki bir lunaparkın hız treni arızalandı. Trendeki 22 kişi yaklaşık 20 dakika boyunca 55 metre yükseklikte kurtarılmayı bekledi.

Parktaki görevliler, hız trenini elle istasyona geri iterek tüm yolcuların güvenli şekilde inmesini sağladı.

Yetkililer arızanın, güvenlik sensörünün devreye girmesinden kaynaklandığını ve mahsur kalanlarda herhangi bir yaralanma olmadığını bildirdi.

Aynı hız treni Temmuz 2022'de de aynı yükseklikte arızalanmıştı.