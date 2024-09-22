Güney Kore'de aşırı yağışlar: 1500 kişi tahliye edildi

Güney Kore'de 3 gündür etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1500 kişinin tahliye edildiği bildirildi.

The Korea Herald gazetesinin haberine göre, ülke genelinde 3 gündür şiddetli yağışlar etkili oluyor.

Afet ve Güvenlik Önlemleri Merkezi yetkilileri, çeşitli bölgelerde yağışlar nedeniyle 1500 kişinin evlerinden tahliye edildiğini, yolların ve altyapının hasar gördüğünü ifade etti.

Yetkililer, olumsuz hava koşulları nedeniyle 77 gemi ve 16 uçak seferinin iptal edildiğini belirtti.

Yonhap'ın haberine göre de South Jeolla bölgesinde 1 kişi, yağışlar nedeniyle hayatını kaybetti.