Güney Kore'de azledilen Devlet Başkanı Yoon, halktan özür diledi

Güney Kore'de 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevinden azledilen Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, halkın beklentilerine karşılık veremediği için üzgün olduğunu belirtti.

Yonhap'ın haberine göre Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında verdiği azil kararının ardından avukatları aracılığıyla açıklama yaptı.

Eski Devlet Başkanı, açıklamasında, kamuoyuna ve destekçilerine hitaben, "Umutlarınıza ve beklentilerinize karşılık verememenin derin üzüntüsünü yaşıyorum." ifadesini kullandı.

Ülkeye hizmet etmenin hayatındaki en büyük onur olduğunu dile getiren Yoon, "Başarısız olduğumda dahi verdiğiniz sarsılmaz destek ve cesaretlendirme için minnettarım." şeklinde konuştu.