Güney Kore'de Bakanlar Kurulu, sıkıyönetimi sonlandırma kararını onayladı

Güney Kore’de kabine, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol tarafından ilan edilen sıkıyönetimin kaldırılmasına ilişkin meclis kararını onayladı.

Yoon, “Ulusal Meclis’ten sıkıyönetimin kaldırılması yönünde bir talep geldi, ben de sıkıyönetimi uygulamak üzere seferber edilen birlikleri geri çektim” açıklamasında bulundu.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un muhalefetin devlet karşıtı faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla ilan ettiği sıkıyönetim uzun sürmedi. Güney Kore Ulusal Meclisi’nin aldığı sıkıyönetimi kaldırma kararı, yerel saat ile 04.30 dolaylarında kabine tarafından onaylandı. Böylece Yoon’un ilan ettiği sürpriz sıkıyönetim yaklaşık 6 saat içinde sona ermiş oldu. Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Dün gece saat 23.00’da, ülkenin temel işleyişini ve özgür demokrasinin anayasal düzenini felç etmeye çalışan devlet karşıtı güçlere karşı ulusu kurtarmak için kararlılıkla sıkıyönetim ilan ettim" diyen Yoon, "Ancak Ulusal Meclis’ten sıkıyönetimin kaldırılması yönünde bir talep geldi, ben de sıkıyönetimi uygulamak üzere seferber edilen birlikleri geri çektim" ifadelerini kullandı.





