Güney Kore'de Başbakan Han Duck-soo istifa etti

Güney Kore'de Eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un görevden alınmasının ardından Devlet Başkanlığına vekalet eden Han Duck-soo istifa etti.

Han açıklamasında, "Taşıdığım sorumluluğun ağırlığını değerlendirerek, böyle bir kararın gerçekten doğru ve kaçınılmaz olup olmadığını uzun uzun ve dikkatlice düşündükten sonra, eğer tek yol buysa, bunu yapmam gerektiğine karar verdim" dedi.

Güney Kore'de devlet başkanı seçimlerinin 3 Haziran'da yapılması planlanıyor.