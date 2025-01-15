Güney Kore'de bir kişi, Yoon Suk Yeol'un sorgulandığı ofisin önünde kendini yaktı

Güney Kore’de yetkileri askıya alınan Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un sorgulandığı soruşturma ofisinin önünde bir kişi kendini yaktı.

Güney Kore'de 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanı nedeniyle devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, mahkeme kararı üzerine bugün yerel saatle 10.33’te gözaltına alındı.

Yoon’un götürüldüğü Gwacheon şehrindeki Üst Düzey Yetkililer Hakkındaki Yolsuzlukları Soruşturma Ofisi’nin (CIO) önünde bir kişi yerel saatle 20.05 sıralarında kendini ateşe verdi.

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, olayda ağır yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

GÜNEY KORE'DE SIKIYÖNETİM İLANI

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024 gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada bu kararın kaldırılması ve Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek görevden geçici uzaklaştırılmış, yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirilmişti.

Muhalefetin girişimiyle Ulusal Mecliste 27 Aralık 2024'teki oylamada devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Han için de azil kararı verilmiş, Han'ın yerine devlet başkanlığının vekaletini Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok üstlenmişti.