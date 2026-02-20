Güney Kore'de ChatGPT ile cinayet planlandı: "Güvenli algoritma" iddiası bir kez daha çöktü

Güney Kore’de iki kişiyi ilaç katılmış içecekle öldüren zanlının, cinayetleri planlarken ChatGPT’ye danışması teknoloji dünyasındaki etik boşlukları yeniden gündeme getirdi. Olay, şirketlerin "güvenli algoritma" iddialarının pratikteki karşılığının tekrar sorgulanmasına neden oldu.

The Korea Herald gazetesinin haberine göre Güney Kore polisi, 20'li yaşlarında olan zanlının kendisine reçete edilen psikiyatrik ilaçları, içeceğe katıp iki kişiye vererek öldürdüğü suçlamasıyla yargılandığını belirtti.

CHATGPT TAMAMEN FARKINDAYMIŞ

Polis, soruşturma kapsamında zanlının cinayetleri planlarken ChatGPT'ye söz konusu ilaçlarla ilgili sorular sorduğunu ortaya çıkardı. Kadının sorduğu sorular arasında "Uyku haplarını alkolle alırsanız ne olur?", "Ne kadar tehlikeli sayılır?" ve "Ölümcül olabilir mi?" gibi soruların yer aldığı ifade edildi.

Emniyet yetkilileri, zanlının, ChatGPT'ye uyuşturucuyla ilgili soruları defalarca sorduğunu, alkol ve ilaçların birlikte tüketiminin ölümle sonuçlanabileceğinin tamamen farkında olduğunu belirtti. Bu durum, yapay zekâ araçlarının yasadışı veya zarar verici eylemler için kullanılmasını engelleyen filtrelerin etkinliğini tartışmaya açtı.

İTİRAF ETTİ

Zanlının iki ayrı kurbanı, farklı tarihlerde motellere götürdüğü ve hazırladığı karışımı içirerek öldürdüğü belirlendi. 20'li yaşlarındaki kadın zanlı, polise verdiği ifadede psikiyatrik ilaçları içeceklere karıştırdığını itiraf etti. Polis, dijital verilerin zanlının cinayet kastını ve hazırlık sürecini kanıtladığını belirtti.

Yapay zekâ geliştiricileri, sistemlerinin "zararlı içerik" üretmemesi için güvenlik duvarları ördüğünü iddia etse de, genel sağlık bilgisi ile suç unsuru taşıyan bilgi arasındaki çizginin muğlaklığı bir risk alanı olarak duruyor.