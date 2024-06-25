Güney Kore'de fabrikada yangın: 23 işçi öldü
Güney Kore'nin başkenti Seul'un güneyinde bir lityum pil fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin işçi sayısı 23'e yükseldi.
Güney Kore'nin başkenti Seul'ün güneyinde bulunan bir pil fabrikasında çıkan yangın nedeniyle can kaybı artıyor.
Yonhap'ın haberine göre, yerel yetkililer, Seul'ün güneyindeki Hwaseong şehrinde bulunan "Aricell" adlı lityum pil üretim fabrikasında dün çıkan yangın sonrası yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, bir işçinin cesedine ulaşıldığını belirtti.
Yangın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 23'e yükseldiğini kaydeden yetkililer, hastaneye kaldırılan 2'si ağır yaralı 8 işçinin tedavilerinin sürdüğünü aktardı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yetkililer, yangında hayatını kaybeden 23 işçiden 17'sinin Çin, 5'inin Güney Kore ve 1'inin Laos vatandaşı olduğunu belirtti.
Polis, itfaiye, adli tıp uzmanları ve diğer hükümet yetkililerinden oluşan ekip, yangının nedenini araştırmak amacıyla olay yerinde ortak inceleme başlattı.