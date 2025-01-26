Güney Kore'de görevden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol "ayaklanmaya liderlik etmekle" suçlandı

Güney Kore'de sıkıyönetim soruşturması kapsamında devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeo "ayaklanmaya liderlik etmekle" suçlandı.

Yonhap'ın haberine göre, 23 Ocak'ta savcılığa sevk edilen Yoon hakkında iddianame hazırlandı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, delillerin incelenmesi sonucu Yoon'a suçlama yöneltilmesinin "uygun olduğuna karar verildiği" aktarıldı.

Yoon'un tutukluluk süresinin dolmasından bir gün önce hazırlanan iddianamede, Yoon'a "ayaklanmaya liderlik etme" suçlaması yöneltildi.

Güney Kore yasalarına göre, "tutukluluk süresince suçlama yöneltilmeyen şüphelinin serbest bırakılması" gerekiyor.

Sıkıyönetim soruşturmasını yürüten Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO), Yoon'un "ayaklanmaya liderlik etme" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından yargılanması talebiyle dosyayı savcılığa sevk etmişti.

YOON TUTUKLANMIŞTI

Güney Kore Ulusal Meclisinin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle azlini istediği ve bu sebeple görevden uzaklaştırılan Yoon, sıkıyönetim soruşturması kapsamında 15 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

İlk gün 10 saatten fazla sorgulanan Yoon'un ifade vermeyi reddettiği bildirilmişti. Güney Kore tarihinde gözaltına alınan ilk devlet başkanı olan Yoon, sorgunun ardından gözaltı merkezine nakledilmişti.

Yetkililerin sonraki günlerde Yoon'u sorgulama girişimleri de başarısız olmuştu.

Yoon, 19 Ocak'ta Seul Batı Bölge Mahkemesinin kararıyla "ayaklanmaya liderlik etme" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından tutuklanmıştı.

Yoon hakkındaki 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanı nedeniyle başlatılan azil davası, Anayasa Mahkemesinde sürüyor.