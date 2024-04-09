Güney Kore'de halk yarın parlamento seçimleri için sandık başına gidecek

Güney Kore'de seçmenler, yarın parlamento seçimleri için oy kullanacak.

​​​​​​​Güney Kore parlamentosunda, bölge temsilcileri için 254 koltuk ve 46 temsil koltuğu olmak üzere 300 sandalye bulunuyor.

Ulusal Meclisin yeni üyelerinin belirleneceği seçimde, 254 sandalye ülke çapında birçok seçim bölgesinde doğrudan seçimle belirlenirken, herhangi bir seçim bölgesine bağlı olmayan 46 sandalye, eş zamanlı oylamada aldıkları oy sayısına göre küçük partiler arasında paylaştırılıyor.

Ülkede 18 yaşını dolduran yaklaşık 44 milyon seçmen bulunuyor.