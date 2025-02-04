Güney Kore'de kabin bagajında taşınabilir batarya yasaklandı

Güney Kore'nin Busan kentindeki Gimhae Uluslararası Havalimanı'nda Air Busan Hava Yollarına ait yolcu uçağında 28 Ocak'ta yangın çıkmasının ardından Güney Koreli yetkililer harekete geçti.

Güney Kore Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakan Yardımcısı Baek Won-kuk, ülkenin havacılık güvenlik sistemini sıfırdan yeniden inşa etmeyi amaçladıklarını ve ülkede uçak seyahatlerini iyileştirmek için yeni bir komite kurulduğunu duyurdu.

Won-kuk, havacılık güvenliğinin önceliklerinin başında geldiğini kaydetti.

Air Busan'a ait yolcu uçağında yangın çıkmasının ardından harekete geçen hava yolu şirketi, kabin bagajında taşınabilir batarya bulundurulmasını yasakladı.

Kabin bagajlarının uçak kapısında kontrol edileceği ve taşınabilir batarya bulunmayan bagajların uçağa alınmasına izin verileceği kaydedildi.

7 ŞUBAT'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Yetkililer alınan önlemlerin 7 Şubat'ta yürürlüğe gireceğini bildirdi. Air Busan, mürettebata daha fazla yangın eğitimi ve uçakta yangın önleme ekipmanının arttırılması gibi önlemlerin kabinde taşınan aşırı ısınan batarya sayısındaki artış nedeniyle alındığı kaydedildi.

Öte yandan, yangına ilişkin kurulan soruşturma komitesinin başlattığı inceleme devam ederken yangının nedeni henüz tespit edilemedi.

Geçtiğimiz hafta Air Busan'a ait bir yolcu uçağı, kalkışa hazırlandığı alev almış, uçakta bulunanlar güvenli bir şekilde tahliye edilmişti.

Air Busan'dan yapılan açıklamada, yangının ilk olarak bir uçuş görevlisi tarafından uçağın arka kısmındaki baş üstü bagaj kutusunda tespit edildiği belirtilmişti.