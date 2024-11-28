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Güney Kore'de kar fırtınası: 2 ölü

Güney Kore'de etkili olan kar fırtınasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Ajans Haberleri
  • 28.11.2024 10:34
  • Giriş: 28.11.2024 10:34
  • Güncelleme: 28.11.2024 10:34
Kaynak: DHA
Güney Kore'de kar fırtınası: 2 ölü

Kar kalınlığının 18 cm'ye ulaştığı Güney Kore'nin başkenti Seul ve çevresinde etkili olan kar fırtınasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Ülke genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 317 uçuş iptal edilirken, trafikte aksamalar meydana geldi.

Gangwon eyaletinde yoğun kar yağışı nedeniyle 5 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Yangju'da ise garajın çökmesi sonucu kar temizleyen 1 kişi yaşamını yitirdi.

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