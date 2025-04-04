Güney Kore'de kıdemli başkan danışmanları, Yoon'un azledilmesinin ardından istifa kararı aldı
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Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı nedeniyle Yoon Suk Yeol'un devlet başkanlığı görevinden azledilmesinin ardından kendisine bağlı kıdemli danışmanlar, toplu şekilde istifa etme kararı aldı.
Yonhap'ın haberine göre, Anayasa Mahkemesinin Yoon hakkındaki azil kararı sonrası aralarında Özel Kalem Müdürü Chung Jin-suk ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Shin Won-sik'in bulunduğu 15 yetkili, istifa dilekçelerini Başkanlık Ofisine sundu.
Devlet Başkanlığına vekalet eden Başbakan Han Duck-soo, Yoon'un kıdemli başkan danışmanlarının istifalarını kabul edip etmeme konusunda karar verecek.