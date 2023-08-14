Güney Kore'de nesli tükenen dişi aslan, kafesinden kaçmasının ardından öldürüldü

Güney Kore'nin Kuzey Gyeongsang eyaletinin Goryeong bölgesindeki bir çiftlikten kaçan ve "nesli tükenmekte olan" türler listesindeki dişi aslan, ormanlık alanda vurularak öldürüldü.

Yonhap'ın haberine göre, dişi aslanın yaşadığı çiftliğin sahibi, kafesin arka kapısının açık bulunduğunu ve aslanın kaçtığını fark ettiklerinde polise haber verdiklerini belirtti.

"Nesli tükenmekte olan türler" listesindeki aslanın bulunması için başlatılan operasyonda, aralarında polislerin, itfaiye personelinin ve bölge avcılarının bulunduğu 159 kişi görev aldı.

Yerleşim alanlarına kaçma riski bulunan aslanın, etkisiz hale getirilmesinin zaman alacağı gerekçesiyle öldürülmesine karar verildi.

Olayın polise haber verilmesinden yaklaşık bir saat sonra çiftliğe yakın ormanlık alanda bulunan aslan, vurularak öldürüldü.