Güney Kore'de Rus elçiliğine aracıyla çarpan şüpheli, bir polisi yaraladı

Rusya'nın Seul Büyükelçiliğinin önündeki güvenlik kapısına aracıyla çarpan şüpheli, bir polisin yaralanmasına yol açtı.

Yonhap ajansının haberine göre, yerel saat ile dün akşam saatlerinde bir kişi, SUV tipi aracıyla Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Rus büyükelçiliğinin önünde bulunan güvenlik kapısına çarptı.

Olayda boynu ve omzundan ağır yaralanan polis hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alınan şüphelinin alkollü olmadığı belirlendi.

Polis, olayın nedenini araştırıyor.