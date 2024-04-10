Güney Kore'de sandık çıkış anketleri, muhalefetin mecliste ezici çoğunluğu elde edeceğini gösteriyor
Kaynak: AA
Güney Kore'de parlamento seçimlerindeki sandık çıkış anketleri, muhalefet partilerinin 300 kişilik mecliste ezici çoğunluğa ulaşacağına işaret ediyor.
Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore'de parlamento seçimleri için oy kullanma işlemi sona erdi.
Sandık çıkış anketlerine göre, ana muhalefetteki Demokratik Parti (DP) ve Demokratik Birleşik Partisi, parlamentodaki 300 koltuktan 168-197'sini birlikte alacak.
Mecliste ezici çoğunluğu oluşturması halinde muhalefetin, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un vetolarını geçersiz kılma yetkisine sahip olması bekleniyor.
Yoon'un partisi Halkın Gücü Partisi (PPP) ve Halkın Geleceği Partisinin ise parlamentoda toplam 85 ila 111 koltuk elde edeceği öngörülüyor.