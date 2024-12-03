Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi

Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, devlet televizyonunda yaptığı konuşmada muhalefeti 'devlet karşıtı faaliyetlerle' suçlayarak sıkıyönetim ilan etti.

Yoon konuşmasında “Sıkıyönetim, Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçlıyor” dedi.

SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN ORDU KOMUTANLARINA ÇAĞRI

Yonhap'ın aktardığına göre karar muhalefetteki Demokrat Parti'nin parlamento bütçe komisyonunda küçültülmüş bir bütçe tasarısını reddetmesi, bir devlet denetçisi ile başsavcı hakkında görevden alma önergeleri sunmasının ardından geldi.

Bu arada, Güney Kore Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verildi ve teyakkuzda olunması çağrısı yapıldı.

Öte yandan, ülkedeki ana muhalefet, sıkıyönetim ilanının ardından milletvekillerini Ulusal Meclise çağırdı.