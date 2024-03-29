Güney Kore'de toz fırtınası: Seviye, 'çok kötü'yü aştı

Güney Kore'de başkent Seul dahil birçok bölgede toz fırtınasının etkili olduğu bildirildi. Çoğu bölgede ince toz seviyelerinin metreküp başına 151 mikrogramın üzerinde olan 'çok kötü' seviyesini aştı.

Dünya 29.03.2024 11:22 Giriş: 29.03.2024 11:22

Güncelleme: 29.03.2024 11:27 Kaynak: AA

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