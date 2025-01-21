Güney Kore'de tutuklanan Yoon'un duruşması başladı

Güney Kore'de 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanına ilişkin soruşturma kapsamında devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve 19 Ocak'ta tutuklanan Yoon Suk Yeol'un katıldığı, Anayasa Mahkemesi'ndeki azil davasının duruşması başladı.

Yonhap'ın haberine göre, Yoon tutuklu bulunduğu Seul gözaltı merkezinden sıkıyönetim ilanına ilişkin duruşmanın görüleceği Anayasa Mahkemesi'ne getirildi.

Yerel saatle 14.00'te, azil sürecine ilişkin duruşmaya katılan Yoon'un, sıkıyönetim ilanına ilişkin savunma yapması bekleniyor.

Öte yandan, yüzlerce kişi mahkeme binası dışında bir araya gelerek Yoon'a destek gösterisi düzenledi.

Anayasa Mahkemesi'nin, Yoon'un azline ilişkin kararını, davanın değerlendirilmeye başlandığı 14 Aralık 2024'ten itibaren 6 ay içinde vermesi gerekiyor.

Mahkeme, Yoon'un görevden alınmasına karar verirse Güney Kore'de 60 gün içinde erken devlet başkanlığı seçimine gidilecek.

Yonhap'ın haberinde Yoon'un, kendi azil davasına katılan ilk devlet başkanı olduğu belirtiliyor. Daha önce azil sürecine ilişkin davası görülen eski devlet başkanları Roh Moo-hyun ve Park Geun-hye'nin, duruşmalara katılmadığı ifade ediliyor.

"ZORLA" ÇIKARMA EMRİ VERDİĞİNİ REDDETTİ

Yoon, duruşmada, "liberal demokrasiye inandığını" savunarak, "Anayasa Mahkemesi, Anayasayı korumak için var. Yargıçlardan davayı detaylı şekilde incelemesini rica ediyorum." dedi.

Sıkıyönetim birliklerinden milletvekillerini meclisten zorla çıkarmasını emrettiğine ilişkin suçlamaları reddeden Yoon, "(Meclis'teki oylama) Engelleyebileceğin ya da erteleyebileceğin bir şey değil." diye konuştu.

Yoon, seçimlere hile karıştığı iddiaları hakkında da "şüpheler nedeniyle seçim komisyonuna bilgisayar sunucularını inceleme talimatı" verdiğini söyledi.