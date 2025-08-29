Güney Kore'de Yoon'un eşi Kim hakkında yolsuzluk ve rüşvet suçlaması

Güney Kore'de hakkında yolsuzluk suçlamasıyla soruşturma yürütülen eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un eşi Kim Keon Hee hakkında yolsuzluk ve rüşvete karıştığıyla ilgili iddianame hazırlandı.

Yonhap'ın haberine göre Yoon'un eşi Kim, kendisine isnat edilen yolsuzluk suçlamaları kapsamında soruşturuluyor.

Buna göre, hakkında iddianame hazırlanan Kim, sermaye piyasası kanunu, siyasi fonlar kanunu ve arabuluculuk için rüşvet kabulüne ilişkin yasayı ihlal ettiği suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

Kim'e yöneltilen suçlar arasında, kilise yetkililerine imtiyaz sağlamak ve 2009-2012 arasında Güney Kore'de bir BMW bayisi olan Deutsch Motors'u ilgilendiren bir hisse senedi fiyat manipülasyon planına katılmak bulunuyor.

HAN DUCK-SOO HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI

Öte yandan eski Devlet Başkanı Yoon'un geçen yıl aralıkta yapılan sıkıyönetim girişimine katılmak veya destek vermekle suçlanan eski Başbakan Han Duck-soo hakkında da iddianame hazırlandı.

İddianameye göre Han, "bir ayaklanmanın elebaşına yardım etmek, yalancı şahitlik yapmak, resmi belgeleri tahrif etmek ve imha etmekle" suçlanıyor.