Güney Kore'den Küba adımı: Havana'ya büyükelçi atandı

Güney Kore, Küba'ya büyükelçi atadı.

Yonhap'ın Dışişleri Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, Güney Kore, çeşitli ülkelere büyükelçi atadı.

Açıklamada, Güney Kore'nin Meksiko Büyükelçiliği'nde diplomat olarak görev yapan Lee Ho-yul'un, Havana Büyükelçisi olarak atandığı belirtildi.

Lee, Güney Kore'nin Küba'ya atadığı ilk büyükelçi oldu.

DİPLOMATİK İLİŞKİLER GEÇTİĞİMİZ SENE BAŞLAMIŞTI

Küba'nın 1949'da Güney Kore'yi tanımasına rağmen ikili ilişkiler, 1959 Küba devrimiyle gerginleşmişti.

İki ülkenin Birleşmiş Milletler (BM) daimi temsilcilerinin, 14 Şubat 2024'te nota değişimi yoluyla Güney Kore ile Küba arasında diplomatik ilişkiler kurduğu belirtilmişti.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hükümetimiz, karşılıklı diplomatik misyonların kurulması dahil takip eden adımlarda Küba hükümetiyle aktif işbirliği içerisinde olacaktır" ifadesi yer almıştı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan 18 Ocak'ta yapılan açıklamada bu diplomatik ilişkilerin kurmasından yaklaşık bir yıl sonra Güney Kore'nin Havana Büyükelçiliğini açtığı duyurulmuştu.