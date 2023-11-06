Güney Kore'den, "Kuzey'in casus uydu fırlatma girişimi için Rusya’dan teknik yardım aldığı" iddiası

Güney Kore Birleşme Bakanı Kim Yung-ho, "Kuzey Kore'nin casus uydu fırlatılması girişimi için Rusya'dan teknik yardım aldığını" ileri sürdü.

Yonhap'ın haberine göre, Kim, basına yaptığı açıklamada, Kuzey'in yaşadığı teknik aksaklıkların üstesinden gelmesi durumunda casus uydu fırlatma girişiminde ilerlemesinin "çok yüksek" ihtimal olduğunu belirtti.

Kuzey Kore'nin üçüncü casus uydu fırlatma girişiminin ne zaman olacağını tahmin etmenin güç olduğunu söyleyen Kim, "Ancak Kuzey'in Rusya'dan teknik yardım aldığına dair işaretler var gibi görünüyor" iddiasında bulundu.

Kim, Pyongyang’ın üçüncü casus uydu fırlatma denemesini eylülde yapacağını açıklamasına karşın hala fırlatma işlemini gerçekleştirmemesine gerekçe olarak "teknik aksaklıkları aşma noktasında Rusya'dan aldığı destek" olabileceğini savundu.

Kim, "Teknik sorunları aştıktan sonra Kuzey Kore'nin provokasyon yapma ihtimali çok yüksek" dedi.

Rusya'nın, Kuzey Kore'ye olası uydu teknolojisi transferinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğini vurgulayan Kim, Seul'ün söz konusu transfere "güçlü" bir yanıt için Washington ile yakın işbirliği yapacağının altını çizdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, 13 Ekim'de, Kuzey Kore'nin Ukrayna'da kullanılmak üzere Rusya'ya silah temin ettiğini belirterek "Elimizdeki bilgiler, Kuzey Kore'nin son haftalarda Rusya'ya 1000 konteynerden fazla askeri teçhizat ve mühimmat sağladığını gösteriyor" ifadesini kullanmıştı.

Kirby, Kuzey Kore'nin ise bu destek karşılığında Rusya'dan savaş uçakları, füzeler, zırhlı araçlar ve balistik füze üretim ekipmanı ile diğer ileri teknolojiler dahil askeri yardım talep ettiğini düşündüklerini aktarmıştı.

Kuzey Kore, 31 Mayıs'ta askeri casus uydu fırlatma girişiminde bulunmuş, deneme, taşıyıcı roket sistemindeki arıza nedeniyle başarısız olmuştu. Pyongyang yönetimi, bu denemeyi yılın ilk yarısındaki "en ciddi hata" olarak tanımlamıştı.

Kuzey Kore, uluslararası kınamalara rağmen kısa sürede uydunun yeniden "doğru şekilde" fırlatılacağını duyurmuştu.

Pyongyang yönetimi, 23 Ağustos'ta da ikinci casus uydu fırlatma denemesi gerçekleştirmiş ancak bunun da başarısız olduğunu açıklamıştı. Kuzey Kore, bu başarısız girişimin ardından ekimde yeniden deneme yapılacağını bildirmişti.