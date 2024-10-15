Güney Kore'den Kuzey Kore iddiası: "İki ülkeyi birbirine bağlayan yolların bir kısmını patlattılar"

Güney Kore, Kuzey Kore'nin iki ülkeyi birbirine bağlayan yolların bir kısmını patlattığını iddia etti.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan basına açıklama yapıldı.

Açıklamada, Kuzey Kore ordusunun, iki Kore'yi birbirine bağlayan Gyeongui ve Donghae yollarının bir kısmını patlattığı belirtilerek bununla "yolların bağlantısını kesmenin amaçlandığı" ifade edildi.

Güney Kore ordusunun, Askerden Arındırılmış Bölge (DMZ) içinde bulunan Askeri Sınır Çizgisinin (MDL) güneyinden ateş açarak patlamalara karşılık verdiği ifade edilen açıklamada, Kuzey Kore'nin faaliyetlerinin yakından takip edildiği belirtildi.

MAYIN DÖŞENDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Bu yıl ocakta Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Gyeongui kara yolunun kapatılması dahil olmak üzere sınır boyunca iki ülke arasındaki tüm iletişimin kesilmesi için sert önlemler alınması talimatını vermişti.

Güney Kore'den askeri yetkililer nisanda Kuzey Kore'nin, iki Kore'yi birbirine bağlayan ve DMZ içerisinde yer alan yollara mayın döşediğini tespit ettiklerini duyurmuştu.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, dün, Kuzey Kore'nin, iki ülke arasındaki yolları patlatmaya hazırlanıyor olabileceğini açıklamıştı.