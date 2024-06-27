Güney Kore'den, Kuzey Koreli 8 kişi ve 4 Rus gemisine yaptırım kararı

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarını ihlal ettikleri gerekçesiyle Kuzey Koreli 8 kişiye, 5 kuruma ve Rusya'ya ait 4 gemiye yaptırım uygulama kararı alındığı duyuruldu.

Güney Kore, Kuzey Koreli 8 kişiye, 5 kuruma ve Rusya'ya ait 4 gemiye yaptırım uygulama kararı alındığını duyurdu.

Yonhap'taki habere göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, 4 Rus gemisine, Kuzey Koreli 8 kişiye ve 5 kuruma, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını ihlal ederek yasa dışı silah, yakıt ticareti ve farklı faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle yaptırım uygulama kararı alındığını açıkladı.

Yaptırım uygulanan kurumlar arasında dünkü füze fırlatımından sorumlu olan Kuzey Kore Füze İdaresi de bulunuyor. Diğer kurumlar arasında ise Moskova ve Pyongyang arasındaki silah ticaretinden sorumlu Rusya merkezli "M-Leasing LLC" ve Kuzey Kore'ye Rus petrolü satan Gürcistan'da bulunan "Euromarket" yer alıyor.

RUS GEMİLERİ İÇİN ÖZEL ONAY GEREKECEK

Bakanlık, yaptırımların, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 19 Haziran'da Pyongyang'da yapılan zirve sırasında imzalanan "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasına" yanıt niteliğinde olduğuna işaret etti.

Söz konusu 4 Rus gemisi, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze silahları geliştirmesi için kritik bir kaynak olan rafine petrolün Kuzey Kore'ye tedarik edilmesinde rol oynuyordu.

Yaptırım uygulanan Rus gemilerinin, Güney Kore limanlarına girebilmesi için özel onay almaları gerekecek.

Yaptırım uygulanan Kuzey Koreli 8 kişi de Kuzey Kore'nin Füze İdaresi bünyesinde füze geliştirme ve yönetme faaliyetlerinde bulunuyor.