Güney Kore'den üniversite sınavı kararı: Uçuşlar durdurulacak

Güney Kore'de Üniversite Yeterlilik Sınavı’nın (CSAT) İngilizce dinleme bölümü sırasında tüm uçak seferleri geçici olarak durdurulacak.

Yonhap'ın haberine göre, Ulaştırma Bakanlığı, üniversiteye giriş sınavı sırasında gürültü kirliliğini en aza indirmek amacıyla uçuşların yerel saatle 13.05-13.40 arasında askıya alınacağını duyurdu.

Yetkililer, bu kapsamda, yaklaşık 140 uçuşun önceden yeniden planlandığını, havada olan uçakların ise hava trafik kontrolü yönetiminde 3 kilometre veya daha yüksek bir irtifada seyredeceğini açıkladı.

CSAT, üniversitelere girmek isteyen yüz binlerce öğrenci ve aileleri için ülkenin en önemli akademik sınavlarından biri olarak görülüyor.

Sınav, 13 Kasım Perşembe yapılacak.