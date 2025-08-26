Giriş / Abone Ol
Güney Kore Devlet Başkanı Lee ve Trump ilk kez bir araya geldi

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, ABD Başkanı Donald Trump ile Washington’da ilk yüz yüze görüşmesini gerçekleştirdi. Zirve öncesi Trump’ın “Güney Kore’de tasfiye mi, devrim mi?” paylaşımı Seul’de endişe yaratsa da görüşme krizsiz tamamlandı. Lee, “Trump tehditkar bir paylaşım yaptı ama ben sakin kaldım. Çünkü ‘Anlaşma Sanatı’nı okumuştum” diyerek espri yaptı.

Dünya
  • 26.08.2025 11:58
  • Giriş: 26.08.2025 11:58
  • Güncelleme: 26.08.2025 12:04
Kaynak: ANKA
Fotoğraf: ANKA

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da bir araya geldi. Zirve öncesi Trump’ın sosyal medyadaki paylaşımları Seul yönetiminde tedirginlik yaratsa da görüşmenin sakin geçtiği belirtildi.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile ABD eski Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray’da ilk yüz yüze görüşmelerini gerçekleştirdi.  Güney Koreli uzmanlar, kritik görüşmenin büyük bir kriz yaşanmadan tamamlanmasını "başlı başına bir başarı" olarak yorumladı.

Trump, görüşmeden birkaç saat önce kendi sosyal medya platformu Truth Social’da, "Güney Kore’de neler oluyor? Tasfiye mi, devrim mi?" şeklinde bir paylaşım yaparak dikkatleri üzerine çekmişti. Bu paylaşım, Güney Kore tarafında tedirginlik yarattı.

Başkan Lee, görüşme sonrası Washington’da katıldığı bir panelde bu duruma esprili bir dille değindi. Lee'nin "Trump görüşmeden önce oldukça tehditkar bir paylaşım yaptı. Ekibim bir kriz çıkmasından endişeliydi ama ben sakin kaldım. Çünkü Trump’ın 'Anlaşma Sanatı' kitabını okumuştum" sözleri salonda gülüşmelere yol açtı.

Trump, Güney Kore’deki siyasi krizle ilgili bazı iddialar üzerine başlangıçta sert bir dil kullansa da görüşme öncesinde bu ifadelerini "yanlış anlama" ve "söylenti" diyerek yumuşattı.

Seul merkezli Sejong Enstitüsü Başkan Yardımcısı Cheong Seong-chang, özellikle ABD’nin Güney Kore’den Amerikan askerlerinin mali yüküne ne kadar katkı istediği ve hızlıca yapılan gümrük anlaşmasında birçok detayın hala netleşmemiş olmasına dikkat çekti.

Asan Politika Araştırmaları Enstitüsü’nden Yang Uk da bu görüşmenin Trump’ın geçmişte diğer liderlerle yaşadığı sert temaslara kıyasla oldukça ılımlı geçtiğini vurgulayarak, Lee’nin muhtemel bir diplomatik krizi başarılı şekilde yönettiğini söyledi.

